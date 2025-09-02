Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Damiano Dentato

Il 20enne velocista romano è stata certamente una delle grandi sorprese della stagione 2025 all’aperto, grazie alla medaglia d’argento conquistata agli Europei under 23 di Bergen sui 200 metri, a cui ha fatto seguito pure il secondo posto agli Assoluti di Caorle dietro a Fausto Desalu.

La sua carriera agonistica era però iniziata solamente sugli ostacoli veloci, 110 e 60 indoor, sino appunto a quest’anno in cui ha deciso di sfruttare la sua velocità unita a un’ottima resistenza aerobica, con riscontri cronometrici molto interessanti quali su tutti il personale sui 200 realizzato nella batteria dei campionati italiani under 23 con 20”64, addirittura correndo in prima corsia.

Per il futuro quindi, quantomeno per il 2026, l’atleta punterà totalmente sui 200 metri abbandonando gli ostacoli nell’ottica anche di poter essere inserito nel gruppo della 4×100.

