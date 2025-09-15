Come sta Matteo Franzoso? Gli ultimi aggiornamenti: la famiglia è in Cile

Sono ore difficilissime. Restano stazionarie le condizioni di Matteo Franzoso, rappresentante della Nazionale italiana di sci alpino rimasto vittima di un bruttissimo incidente due giorni fa mentre stava svolgendo una sessione di allenamento presso La Parva, sulle Ande del Cile, insieme agli altri compagni della Nazionale. Anche oggi la prognosi resta infatti riservata in attesa dell’evoluzione dell’ematoma provocato dalla fortissima botta in testa.

Stando a quanto riporta l’Agenzia di Stampa ANSA, l’atleta si trova ancora intubato e sotto coma farmacologico indotto in seguito ad un trauma cranico. In queste ore la famiglia di Matteo ha raggiunto lo sciatore a Santiago del Cile, dove si trova ricoverato. La squadra oggi ha sospeso gli allenamenti.

Al momento l’intero staff azzurro presente in Sud America è costantemente in contatto con Andrea Panzeri, responsabile medico delle Nazionali affiliate alla FISI. Domani, 16 settembre, Matteo compirà ventisei anni.

Ricordiamo che al momento sono presenti in Cile Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Marco Abbruzzese. Tutti come detto al momento fermi, in attesa di sviluppi positivi.