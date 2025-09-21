Cole Hocker vince i 5000 ai Mondiali: trionfo da Campione Olimpico dei 1500. Ingebrigtsen ci prova

Cole Hocker ha vinto i 5000 metri ai Mondiali 2025 di atletica, emergendo da autentico outsider sulla pedana di Tokyo e regalandosi uno dei titoli più belli della propria carriera. Impresa davvero eccezionale per il fuoriclasse statunitense, che da Campione Olimpico dei 1500 metri (nella capitale giapponese è stato squalificato in semifinale in maniera severa) ha deciso di cimentarsi sulla distanza più lunga e ha avuto ragione.

Il 24enne ha interpretato la gara in maniera molto tattica, ha sgomitato con il francese Gimmy Gressier lungo l’ultima curva, ha messo il turbo sul rettilineo conclusivo, ha superato a doppia velocità il belga Isaac Kimeli e ha vinto con il tempo di 12:58.30, dimostrando una completezza totale a livello tecnico. L’argento è finito al collo di Kimeli (12:58.78), bronzo per Gressier, che pochi giorni fa aveva trionfato sui 10.000 metri.

C’era grande attesa per il norvegese Jakob Ingebrigtsen, ma il Campione Olimpico di Parigi 2024 e detentore del titolo iridato non era chiaramente in condizioni fisiche ideali. Lo scandinavo ha provato a prendere il comando delle operazioni poco dopo il quarto chilometro, ma al suono della campana era già nelle retrovie e ha chiuso al decimo posto in 13:02.00. Giù dal podio l’australiano Ky Robinson (12:59.61), l’etiope Biniam Mehary (12:59.95) e lo statunitense Nico Young (13:00.07).