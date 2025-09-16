Catalin Tecuceanu ammette sconsolato: “Non c’ero con la testa”

Uno spento Catalin Tecuceanu chiude nel peggiore dei modi una stagione negativa e viene eliminato in batteria negli 800 ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Il bronzo europeo di Roma 2024, mai realmente in corsa per il passaggio del turno con una condotta di gara fin troppo attendista, non è andato oltre il sesto posto nella quarta heat con un modesto 1:46.22 distante quasi due secondi dall’1:44.56 firmato lo scorso 15 luglio a Brescia.

“Non sto riuscendo a ritrovare quello stato di forma che magari avevo l’anno scorso. Oggi sono venuto qui e ho preso una batosta, adesso spero di ripartire da qui. Che sia un punto di ripartenza. Mi auguro che non ci saranno più queste sconfitte qui, fanno parte del gioco. Nella vita di un atleta ci sono tanti imprevisti, tanti alti e bassi, e adesso sono in basso. Sono sicuro però che ci saranno tanti alti. Oggi non erano imbattibili sicuramente“, dichiara il 26enne azzurro ai microfoni di Rai Sport.

“È tutta la stagione che magari di testa non ci sono, perché gli allenamenti stanno anche andando bene. Oggi facevo fatica anche a respirare, non so cosa sia. Proprio di testa non ci sono adesso. Voglio rivedere il miglior Catalin, e tornerà. Io rappresento questa maglia azzurra, e voglio farlo vincendo. Il mio sogno è quello di vincere una medaglia ancor più importante dell’Europeo, quindi ad un Mondiale o alle Olimpiadi. Questo è il mio sogno e spero di realizzarlo“, aggiunge Tecuceanu.