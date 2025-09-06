Carlos Alcaraz: “Sinner è migliorato tanto fisicamente. Sto lavorando sulla costanza, Federer mi ha dato un consiglio…”

Carlos Alcaraz prosegue il suo percorso netto sul cemento di Flushing Meadows, batte anche Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 7-6 6-2 e approda in finale agli US Open 2025 senza aver concesso neanche un set in tutto il torneo. Domenica andrà in scena un nuovo capitolo della rivalità titanica con l’italiano Jannik Sinner, in una partita che assegnerà non soltanto l’ultimo titolo Slam della stagione ma anche la prima posizione del ranking ATP.

“Sono contento, molto contento di aver sconfitto Djokovic. Credo che sia la prima volta che lo batto sul cemento, e sono soddisfatto di essere arrivato in finale. Ho cercato di non pensare a quanto fatto da lui durante la carriera, pensando solo a concentrarmi sul tipo di partita che avrei dovuto giocare. Non è stata una partita perfetta, ma sono felice di essere arrivato in finale“, le dichiarazioni a caldo del tennista spagnolo ai microfoni di SuperTennis dopo la semifinale.

In conferenza stampa, Alcaraz ha poi aggiunto: “È fantastico! La costanza nelle partite, nei tornei e durante l’anno in generale è qualcosa su cui sto lavorando: specialmente evitare alti e bassi nel corso di un match. Mantenere il livello con cui inizio la partita alto per tutto il match. Penso che questo sia il mio miglior livello espresso in un torneo, però manca una partita. Sto maturando dentro e fuori dal campo, ne vado fiero“.

Sui punti di forza ed i grandi progressi effettuati da Sinner: “Penso che Sinner dal punto di vista fisico sia migliorato moltissimo ed è evidente. Non è un segreto. Le sue partite sono molto impegnative fisicamente ma riesce comunque a giocare al 100% per due, tre, quattro ore, e penso che questo sia stato il suo miglioramento più grande“.

Il 22enne murciano ha voluto elogiare il rendimento stagionale di Djokovic nei Major: “Novak è impressionante. È davvero impressionante che quest’anno abbia giocato le semifinali di tutti gli Slam, sfidando la nuova generazione. Il modo in cui ci sfida è straordinario. Gli ho sempre detto che fisicamente sembra avere 25 anni, non 38“.

Alcaraz ha svelato inoltre un consiglio che gli ha dato recentemente la leggenda Roger Federer per il prosieguo della sua carriera: “Roger mi ha suggerito di pensare a un orizzonte di cinque anni. Penso che non ci sia una persona migliore che potesse dirmi una cosa del genere, perciò cercherò di seguire le sue parole“.