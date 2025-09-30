Carlos Alcaraz: “Questa è la migliore stagione della mia carriera, ho lavorato duro da inizio anno”

Prosegue la straordinaria stagione di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha oggi aggiunto alla sua già ricca bacheca un altro titolo, l’ATP 500 di Tokyo, battendo in finale Taylor Fritz, con il punteggio di 6-4 6-4. Prestazione perfetta per il numero uno del mondo che conquista così il suo ottavo titolo stagionale, in un anno già ricco di successi.

Match mai veramente in discussione, in cui il murciano è stato più abile a giocare i punti decisivi, soprattutto nel primo set. Nel secondo lo statunitense è rimasto sempre agganciato alla partita, dopo aver concesso il break in apertura. Come riportato da puntodebreak.com, l’iberico si è così espresso sulla vittoria del torneo, ringraziando in primis il suo team: “Al mio team, vi ringrazio per il lavoro svolto questa settimana. Dico sempre che ho molta fortuna ad avere voi nel mio team, intorno a me, permettendomi di imparare da voi. Voglio fare una menzione speciale a Juanjo. Il lavoro che hai fatto per permettermi di stare in forma dopo la distorsione alla caviglia al primo turno è stato incredibile. Sono fortunato ad averti, per il lavoro che hai fatto, e grazie per un’altra settimana incredibile”.

“Ho goduto di ogni istante qui, tranne i cinque minuti che sono rimasto a terra quando mi sono fatto male alla caviglia. Tutte le persone intorno a me mi hanno aiutato ad arrivare fin qui, anche se non ho iniziato molto bene, ma sono molto contento del livello mostrato”. L’analisi sulla stagione: “Senza dubbio, questa è la migliore stagione della mia carriera sportiva. Otto titoli, dieci finali, tutto ciò dimostra quanto duramente ho lavorato fin dall’inizio dell’anno”.