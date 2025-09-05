Cambia il canale di Italia-Brasile di volley femminile: la nuova programmazione della semifinale

Sabato 6 settembre (ore 14.30) si giocherà Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Bangkok (Thailandia) per fronteggiare le verdeoro in una sfida che si preannuncia particolarmente accesa, equilibrata e avvincente. Le Campionesse Olimpiche di parigi 2024 incroceranno nuovamente le sudamericane, battute qualche settimana fa nell’atto conclusivo della Nations League.

Le ragazze del CT Julio Velasco si presenteranno all’appuntamento dopo aver travolto Germania e Polonia con dei secchi 3-0 tra ottavi e quarti di finale, mentre il sestetto di coach Zé Roberto ha lasciato sul piatto il primo set contro la Repubblica Dominicana e poi ha sudato nei primi due parziali contro la Francia. Le due Nazionali si erano affrontate anche nella semifinale iridata di tre anni fa, dove furono le sudamericane a prevalere per poi perdere il match per il titolo contro la Serbia.

Gli appassionati e il pubblico generalista potranno gustarsi l’incontro in diretta tv sui Rai 1. Bisognerà infatti stare attenti al cambio di canale: le prime cinque partite dei Mondiali con le azzurre protagoniste sono state trasmesse in diretta tv su Rai 2, ma per questa occasione ci si trasferirà sulla prima rete del network pubblico visto il grande successo riscosso da Anna Danesi e compagne. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE, MONDIALI VOLLEY OGGI

Sabato 6 settembre

Ore 14.30 Italia vs Brasile – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.