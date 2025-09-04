Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 4 settembre, dove vederle in tv e streaming

Ultima giornata della fase a gironi di Eurobasket 2025 e a Limassol, a Cipro, e a Katowice, in Polonia, ultimo giro di partite per i gironi C e D. È il momento decisivo della prima fase, con ogni partita che decreterà chi va avanti e contro chi dovrà giocare

Si parte da Limassol, a Cipro, alle 14.00 con Georgia-Bosnia ed Erzegovina, sfida da dentro o fuori per le due squadre. Chi vince va agli ottavi di finale, mentre in caso di sconfitta la Bosnia è eliminata e la Georgia deve tifare per il ko della Spagna. Sempre alle 14.00, a Katowice, in Polonia, è la volta di Francia-Islanda, con gli islandesi già eliminati, mentre i francesi puntano a migliorare l’attuale terzo posto in classifica. Si resta a Katowice alle 17.00, quando in campo scenderanno Israele e Slovenia, con Luka Doncic e compagni che perdendo sarebbero sicuramente quarti, mentre in caso di vittoria darebbero la quarta posizione a Israele, che invece vincendo potrebbe chiudere la prima fase in vetta al gruppo D.

Alle 17.15, a Limassol, è la volta di Cipro-Italia, match onestamente da vincere senza patemi per gli azzurri e poi restare alla Spyros Kyprianou Arena per scoprire il proprio destino. Alle 20.30, infatti, sempre a Limassol scenderanno in campo Spagna e Grecia, in una supersfida dai risvolti in ogni caso clamorosi. La Spagna deve vincere per non venir eliminata, mentre i greci perdendo potrebbero addirittura chiudere al quarto posto un girone che dovevano dominare. Si finisce alle 20.30 a Karowice, dove si gioca Polonia-Belgio, match che i padroni di casa non vogliono fallire per chiudere il più in alto possibile la prima fase.

Sarà possibile seguire Italia-Cipro in tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e Grecia-Bosnia su Sky Sport Basket (205); diretta streaming per le due partite citate su SkyGo e Now, per l’Italia anche su RaiPlay; tutte le partite su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Italia-Spagna, per non perdersi davvero nulla.

EUROPEI BASKET 2025 – PROGRAMMA GIOVEDì 4 SETTEMBRE

14.00 Bosnia vs Georgia – Diretta streaming su DAZN.

14.00 Francia vs Islanda – Diretta streaming su DAZN.

17.00 Israele vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN.

17.15 Italia vs Cipro – Diretta tv su Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su DAZN.

20.30 Polonia vs Belgio – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Spagna vs Grecia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.