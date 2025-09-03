Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 3 settembre, dove vederle in tv e streaming

La fase a gironi degli Europei di basket 2025 sta volgendo al termine. Oggi, mercoledì 3 settembre, andrà in scena l’ultima giornata di gare nei Gruppi A e B prima della fase finale di Riga. Le squadre cercano vittorie e punti preziosi per entrare nelle prime quattro nazionali dei rispettivi raggruppamenti ed accedere alla fase successiva dell’Europeo.

Il ricco programma viene inaugurato alle 12.30 da Montenegro-Gran Bretagna a Tampere. La compagine balcanica è alla ricerca di una vittoria fondamentale per la qualificazione mentre i britannici cercano il primo successo dopo quattro sconfitte. Alle 13.45 ci si sposta a Riga per Estonia-Portogallo, un match che probabilmente vale la qualificazione, con entrambe le squadre a 5 punti. Alle 15.30 si ritorna a Tampere per Lituania-Svezia con la squadra lituana ad un passo dalla qualificazione alla fase finale.

Il pomeriggio continua alle 17.00 con Repubblica Ceca-Lettonia in programma a Riga. I lettoni sono alla ricerca di una vittoria decisiva mentre i ceci cercano il primo successo ad Eurobasket. Alle 19.30 sarà il turno di Finlandia-Germania a Tampere, con i tedeschi ancora imbattuti ed i finlandesi a caccia della qualificazione. Chiude il programma Turchia-Serbia a Riga alle 20.15 con una sfida che vale la testa del Girone A.

PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025

Ore 12.30 Montenegro-Gran Bretagna – DAZN

Ore 13.45 Estonia-Portogallo – DAZN

Ore 15.30 Lituania-Svezia – DAZN

Ore 17.00 Repubblica Ceca-Lettonia – DAZN

Ore 19.30 Finlandia-Germania – Sky Sport Basket (205), DAZN

Ore 20.15 Turchia-Serbia – DAZN