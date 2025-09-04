Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Slovacchia a sorpresa sulla Germania, Spagna ok

Per qualcuno riprende, per qualcun altro inizia: è il cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2026, che vede alcuni risultati a sorpresa quest’oggi, ma anche tante sfide particolari all’interno dei molti raggruppamenti che caratterizzano una fase che domani vedrà impegnata anche l’Italia.

Nel girone E la Spagna ha ben pochi problemi nella trasferta in Bulgaria: uno 0-3 firmato tutto nel primo tempo da Oyarzabal, Cucurella e Marino. Nell’altra partita, Georgia-Turchia, c’è invece parecchio spettacolo: in gol Muldur e Akturkoglu (doppietta), ma negli ultimi 30′ Davitashvili e Kvaratskhelia accorciano, anche se il gol di Kvara arriva all’ottavo di recupero. Un espulso per parte.

Nel già ben avviato gruppo J il Galles va a vincere in Kazakistan, ed è uno 0-1 che porta la firma di Moore dopo 24 minuti. Resta la vetta della classifica a 10 punti; insegue il Belgio (va a quota 7, è terzo) che non ha problemi di nessun tipo sul Liechtenstein, sconfitto per 0-6 con gol di de Cuyper, Tielemans (2), Theate, de Bruyne e Fofana.

Nel gruppo G tra Lituania e Malta finisce 1-1, e tutto accade nel finale. Gol degli isolani da parte di Satariano all’83’, poi, dopo l’espulsione di Azzopardi, c’è il rigore realizzato da Gineitis al sesto minuto di recupero (e la successiva espulsione per somma di ammonizioni di Utkus). Il ricco Olanda-Polonia finisce 1-1, perché a Dumfries dopo 28 minuti risponde Cash a 10 dal termine.

Il colpo di mano lo piazza la Slovacchia, che in casa, grazie a un gol di Hancko al 42′ e un altro di Strelec al 55′, riesce a battere la Germania, debuttando così con successo nel girone A. Nell’altro match 1-3 dell’Irlanda del Nord sul Lussemburgo. Comincia Reid al 7′, pareggia Dardari alla mezz’ora, nella ripresa allungano Charles e Devenny.