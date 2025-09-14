Brutta pagina di sport a Viareggio: l’Ucraina rifiuta di giocare contro la Bielorussia agli Europei di beach soccer

Un episodio destinato a fare discutere. Nella giornata odierna infatti la squadra ucraina di beach soccer si è rifiutata di disputare la “finalina” per il bronzo valida per i Campionati Europei 2025 in fase di svolgimento in quel di Viareggio, perdendo così la sfida a tavolino per 3-0.

Come sappiamo, gli ucraini erano stati eliminati ieri dall’Italia in semifinale (4-1 il risultato) e, da tabellone, avrebbero dovuto affrontare i bielorussi, eliminati a loro volta dalla Spagna (6-3). La disputa, pianificata per le 15:15 odierne, tuttavia non è mai andata in scena, in quanto la formazione gialloblu ha deciso di boicottarla, considerando il Paese rivale come “complice di uno stato terrorista”, riferimento chiaro alla Russia che, dal 24 febbraio 2022, ha invaso il territorio ucraino in un conflitto ancora in atto.

“L’Associazione di Beach Football dell’Ucraina, le nostre squadre nazionali, il capo allenatore della nazionale maschile Mykola Kostenko si rivolgono a tutti i tifosi, atleti e dirigenti delle organizzazioni internazionali – si legge nel comunicato – Oggi l’Ucraina paga quotidianamente con la vita del suo popolo per la libertà e per la pace in Europa. In questa guerra, la Bielorussia è diventata complice della Russia – dal suo territorio ai nostri volano missili, uccidendo civili. E ora vediamo che gli atleti bielorussi vanno nelle arene europee come se nulla fosse. Questo è inaccettabile! Lo sport non può essere una copertura per chi sostiene la guerra. Vogliamo ringraziare di cuore le squadre nazionali di Estonia, Lituania e Lettonia che si sono rifiutate di andare alla partita contro la Bielorussia. Questo è vero coraggio e solidarietà”.

Il comunicato prosegue con queste parole: “Appello alle federazioni internazionali: fai la scelta giusta! Gli aggressori e i loro alleati non hanno alcun diritto di stare tra noi – né nel calcio né in altri sport! Oggi 14 settembre la squadra di beach soccer maschile dell’Ucraina boicotterà la partita per la finale del terzo posto“.

Non è ovviamente la prima manifestazione di protesta da parte della compagine ucraina che, già nel 2023, rifiutò di partecipare alla competizione proprio per la presenza dei bielorussi, replicando la scelta anche l’anno scorso per i Campionati Mondiali. Da non dimenticare inoltre che, dall’aprile 2023, il Ministero della Gioventù e dello sport ucraino ha emesso un decreto in cui nega a tutte le delegazioni ufficiali delle squadre sportive nazionali di partecipare a competizioni internazionali dove sono presenti atleti in gara sotto bandiera russa o bielorussa.