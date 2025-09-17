Billie Jean King Cup 2025: impresa ardua per l’Italia contro l’Ucraina. Ma questo gruppo ha la forza per provarci

L’Italia ha staccato il biglietto per le semifinali della Billie Jean King Cup 2025, continuando la difesa del titolo dello scorso anno. Un obiettivo raggiunto grazie alla vittoria sulle padrone di casa della Cina per 2-0 con i successi soffertissimi nei due singolari di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Adesso per la squadra di Tathiana Garbin ci sarà una delicatissima sfida contro l’Ucraina, che per la prima volta ha raggiunto le semifinali in BJK Cup ed è sicuramente un’avversaria tostissima.

Guardando alle possibili sfide di venerdì (Cocciaretto-Kostyuk e Paolini-Svitolina) le ucraine sembrano partire con i favori del pronostico, soprattutto nel primo singolare dove Kostyuk, numero ventisei del ranking mondiale, parte in vantaggio sia contro Cocciaretto sia contro Bronzetti (Garbin dovrà sciogliere questo dubbio).

Nella seconda sfida, quella tra le numero uno delle due squadre, Jasmine Paolini deve assolutamente scacciare via l’incubo Elina Svitolina, visto che la tennista ucraina in questa stagione ha sempre battuto l’azzurra prima agli Australian Open e poi anche al Roland Garros. Due vittorie molto simili, sempre in rimonta per Svitolina.

Dunque uno scontro che si prospetta decisamente arduo per l’Italia di Tathiana Garbin, anche se la squadra azzurra ha dimostrato in questi anni di saper costruire delle clamorose imprese. Proprio la forza del gruppo è un punto di forza di questa Italia, che deve assolutamente vincere uno dei due singolari per poi andarsi a giocare tutto con il doppio, dove la coppia Errani-Paolini sarebbe decisamente favorita.

Ci vorrà dunque tanto cuore, grinta, coraggio, tutte cose già dimostrate nei momenti più difficili nei due singolari contro la Cina. L’Italia vuole continuare a sognare e regalarsi ancora una volta un appuntamento con la storia.