Beach Soccer
Beach soccer, l’Italia rimonta quattro volte la Francia e poi vince ai rigori. Debutto sofferto agli Europei
L’Italia si salva in extremis, rimontando quattro volte la Francia ed imponendosi per 5-3 ai rigori nel match d’esordio nella fase finale dei Campionati Europei 2025 di beach soccer, in corso di svolgimento sulla sabbia della Beach Arena di Viareggio. Gli Azzurri, vice-campioni continentali in carica, hanno debuttato nel gruppo A (da quattro squadre) con un successo rocambolesco e fondamentale in ottica passaggio del turno. Prossimo appuntamento in agenda la supersfida di domani contro il Portogallo campione d’Europa 2024, già spalle al muro dopo la sconfitta odierna con la Bielorussia.
Avvio shock per l’Italia, che va in svantaggio dopo appena due secondi con il gol di Gosselin da calcio d’inizio partendo praticamente ad handicap. I padroni di casa pareggiano i conti poi a metà primo tempo con Josep Jr., ma meno di un minuto più tardi la Francia rimette la testa avanti con il 2-1 firmato da Bru. Nel secondo periodo gli uomini del CT Emiliano Del Duca trovano la rete del pareggio con Sciacca, subendo però il 3-2 di Laassami e dovendo nuovamente rimontare in vista degli ultimi 12 minuti.
Nel terzo tempo arriva il 3-3 di Sciacca a 6’16” dalla fine che porta la contesa ai supplementari, in cui i francesi vanno nuovamente in vantaggio con il gol di Constant facendosi però agganciare sul 4-4 dalla marcatura di Gean Pietro a soli 10″ dallo scadere. Ci si gioca tutto ai rigori, con l’Italia che la spunta per 5-3 grazie alle reti di Sciacca, Alla, Remedi, Sassari e Josep Jr.