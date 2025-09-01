Basket, netta vittoria della Serbia sulla Cechia agli Europei. La Lituania sorprende la Finlandia

Ultime due partite quelle terminate da pochi minuti ad EuroBasket 2025, con Finlandia-Lituania e Serbia-Cechia che hanno completato un’altra grande giornata sui parquet continentali: andiamo a riepilogare quindi brevemente quanto accaduto quest’oggi sull’asse Riga-Tampere.

FINLANDIA-LITUANIA (Girone B – Tampere, Finlandia)

La Lituania sorprende la Finlandia padrona di casa per 78-81 infliggendole la prima sconfitta di questo torneo e agganciandola al secondo posto con 3-1 dietro solo alla Germania imbattuta – finnici avanti per la differenza canestri positiva. Partita subito equilibrata con la compagine finlandese che chiude il primo quarto avanti di un solo punto (21-20), mentre la Lituania innesta le marce alte nel parziale seguente che gli consente di accarezzare la doppia cifra di vantaggio prima del rientro negli spogliatoi (36-45). Nella ripresa gli uomini di coach Kurtinaitis continuano ad imporre il proprio ritmo e ritoccano il margine fino al +14 (43-57), con i finlandesi che provano a rimanere a contatto all’ultima pausa breve (48-57). Nei 10’ conclusivi la Finlandia tenta il tutto per tutto per rientrare in partita trascinata dai punti pesanti di Markkanen e Jantunen, ma la Lituania mantiene i nervi saldi nel finale e conserva un possesso pieno per il 78-81 con cui vince e aggancia gli avversari odierni in classifica.

TOP SCORER

Finlandia: Jantunen e Markkanen 19, Valtonen 10

Lituania: Jokubaiti 16, Blazevic 14, Sargiunas 10

SERBIA-CECHIA 82-60 (Girone A – Riga, Lettonia)

La Serbia non concede scampo alla Cechia e si conferma al primo posto nel raggruppamento A al pari della Turchia (4-0) dopo la vittoria odierna per 82-60, con i balcanici già certi del passaggio agli ottavi di finale. Nonostante l’assenza pesante di Bogdan Bogdanovic fermato da un infortunio che lo terrà fuori per tutta la rassegna continentale, gli uomni di Svetislav Pesic premono subito sull’acceleratore e lasciano appena cinque punti segnati alla Cechia nel primo quarto (27-5). Nella seconda frazione i balcanici non calano l’intensità e continuano a martellare il canestro avversario, con i cechi incapaci di avvicinarsi e sotto di oltre venti punti all’intervallo lungo (45-23). Nella ripresa la Cechia prova a tirare fuori l’orgoglio e accenna una timida reazione per rendere meno pesante il passivo (50-32), ma la Serbia replica prontamente e si porta oltre i sessanta punti segnati dopo 30’ di gioco (61-43). Quarto conclusivo di pura gestione per la Nazionale serba, con la Cechia che si affida ai punti di Krejci per limitare il più possibile i danni (73-55). Jokic e compagni, forti dell’importante margine accumulato nelle frazioni precedenti, possono anche permettersi di tirare i remi in barca per l’82-60 finale con cui piazzano la quarta vittoria in altrettante partite disputate.

TOP SCORER

Serbia: Avramovic 14, Petrusev 13, Milutinov 12

Cechia: Bohacik 12, Zidek 9, Svoboda 8