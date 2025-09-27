Basket femminile: in Supercoppa Italiana è Schio-Venezia la finale

Si sono giocate le semifinali della Supercoppa Italiana femminile, un vero e proprio evento d’apertura di una stagione che si preannuncia molto particlare anche in virtù della programmazione, modificata perché l’Italbasket dovrà tentare la qualificazione iridata a marzo. Ma andiamo a vedere con ordine quanto accaduto.

Due incontri, quelli odierni, che avevano largamente visto i pronostici dare Schio e Venezia in finale. E così è stato, da una parte perché, nonostante la buona forza di Campobasso, è quella del Famila a essere maggiore, dall’altra perché la Reyer è decisamente di maggior livello a oggi di una San Martino di Lupari ancora in modalità lavori in corso.

In particolare, la prima semifinale va a Venezia per 83-38 con un divario esagerato e neanche veritiero dei reali rapporti di forza tra le due formazioni. Complesso raccontare un match che, fondamentalmente, di storia ne ha avuta poca, e in cui si presentano bene al pubblico Mavunga e Holmes con 20 e 19 punti rispettivamente: le rivedremo in Eurolega.

Schio, invece, non ha ancora qualche pezzo del puzzle, ma contro Campobasso allunga nella prima metà di gara con Steinberga e Sottana e tanto basta, con il contributo attivo anche di Conde che subito mostra perché ha scelto di venire in terra veneta. Buona prova di Madera e Morrison per la Molisana, ma non basta: 60-42.