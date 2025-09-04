Auger-Aliassime esalta Sinner: “Bisogna solo togliersi il cappello davanti a lui”

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali agli US Open 2025, continuando così la sua imbattibilità nello Slam americano. Il prossimo avversario del numero uno del mondo sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha superato in rimonta in quattro set l’australiano Alex de Minaur. Sinner e Auger-Aliassime si sono anche appena affrontati nei quarti di finale del Masters 10000 di Cincinnati, con l’azzurro che si è imposto nettamente con il punteggio di 6-0 6-2.

Le prime parole del canadese in conferenza stampa: “Sono contento di aver vinto, ovviamente, di essere passato e di avermi dato la possibilità di giocare nelle semifinali che stanno per arrivare. Quindi questa è la prima cosa di cui sono davvero felice. Poi la partita è stata difficile sotto molti aspetti, però, quando vinci, ti dai il tempo di migliorare e di avere un’altra possibilità di giocare ancora meglio. Quindi questo è ciò che ricorderò di oggi”.

Sul secondo set vinto al tie-break per 9-7, che è stata la chiave per ribaltare il match: “Ad essere sincero, stavo faticando a trovare il mio livello e a mettermi in ritmo. È stata la partita più difficile, sai, in questo torneo finora. Però, dopo essere andato sotto di un break nel secondo set, mi sono detto di continuare a crederci con le stesse intenzioni, senza cambiare molto, ma semplicemente credendo che la situazione cambierà. Come se prima o poi dovesse succedere. Poi nel tie-break, ero sotto, ma non abbastanza da pensare che fosse fuori portata. Mi sono detto che dovevo solo vincere un punto decisivo e un punto importante. Alla fine è stata ovviamente una partita molto combattuta. Avrebbe potuto andare in entrambi i modi, ma sono riuscito a servire bene. Una raggiunto il pareggio, ho pensato che potevo giocare con più tranquillità”.

Il canadese analizza anche il suo attualmente momento dentro e fuori dal campo: “Sono sempre stato quel tipo di giocatore, con quella mentalità. Voglio dire che penso di aver ricevuto una domanda simile anche nel 2021, in realtà. Cerco solo di essere me stesso. Non mi esalto troppo nemmeno fuori dal campo, come nella vita in generale. Sono fatto così. Non cerco di essere diverso. Ci sono momenti nella partita in cui a volte devi passare 30 minuti, anche un’ora, senza esaltarti troppo e devi solo rimanere composto, rimanere calmo e continuare a giocare il tuo tennis. Quindi, in termini di preparazione, non c’è molta differenza”.

Auger-Aliassime parla anche di Jannik Sinner, ma vuole rimanere concentrato ancora su di sè: “Cosa dire del gioco di Jannik? A volte è stato ovviamente imbattibile. Onestamente, nella prossima partita non mi concentrerò tanto sul mio avversario quanto su me stesso. Devo giocare bene a tennis. Devo giocare ancora meglio di oggi, indipendentemente da quello che voglio fare tatticamente. Devo giocare ad alto livello tra due giorni e anche nel prossimo turno. Non c’è altro modo”.

Sempre il giudizio del canadese sul numero uno del mondo: “È migliorato molto. Ogni volta che mi viene chiesto, gli riconosco il merito. Bisogna dare merito a chi lo merita. Quando qualcuno lavora sodo, migliora e raggiunge quel livello, non puoi fare altro che toglierti il cappello. Ovviamente è quello che spero di fare anche nella mia carriera, migliorare in questo modo”.