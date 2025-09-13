Stefano Mei in ospedale! Piccolo incidente per il presidente FIDAL: la spiegazione sui social

L’Italia ha cominciato nel migliore dei modi i Mondiali di atletica a Tokyo. Un inizio davvero spumeggiante per la spedizione azzurra, che ha festeggiato la medaglia d’argento di una bravissima Antonella Palmisano nella 35km di marcia. Una prestazione straordinaria quella della pugliese, che si è dovuta inchinare solo alla spagnola Maria Perez, che si è imposta con oltre tre minuti di vantaggio.

Un avvio dunque di Mondiale fenomenale per l’Italia, anche se un po’ meno per il presidente della FIDAL, Stefano Mei, che è stato vittima di un piccolo incidente nel corso della mattina giapponese. Il numero uno dell’atletica italiana è caduto ed ha dovuto passare qualche ora in ospedale a Tokyo.

A comunicarlo è stato lo stesso Mei, che ha lasciato un post sulla sua pagina Facebook: “Cari amici scusate se non vi ho potuto aggiornare sulle gare dei ragazzi come ho sempre fatto in passato ma, dopo la straordinaria medaglia d’argento di Antonella Palmisano nella 35 km di marcia, ho avuto un piccolo incidente di percorso che mi ha costretto a passare alcune ore in ospedale. Assolutamente niente di grave, una caduta…. Ci sentiamo più tardi”.

Per fortuna niente di grave per il presidente della FIDAL, che potrebbe essere sugli spalti già nel pomeriggio giapponese per seguire una prima giornata che si preannuncia già molto importante per l’Italia. In programma, infatti, ci sono la finale del getto del peso con Leonardo Fabbri e quella dei 10000 femminili con Nadia Battocletti, oltre alla qualificazione del lungo femminile con Larissa Iapichino e le batterie dei 100 metri con Marcell Jacobs.