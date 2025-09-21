AtleticaSport in tv
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 21 settembre, programma, streaming, azzurri in gara
Cala il sipario quest’oggi, domenica 21 settembre, sui Campionati Mondiali 2025 di atletica. Nello stadio Nazionale di Tokyo verranno assegnati gli ultimi nove titoli della rassegna iridata, valevole come appuntamento principale della stagione post-olimpica, con l’Italia che sarà protagonista in una sola finale nella speranza di chiudere in bellezza una spedizione trionfale.
Purtroppo le due 4×100 sono uscite di scena ieri in batteria, mentre la 4×400 femminile azzurra ha centrato l’ultimo pass utile per entrare tra le otto finaliste. Vedremo se verrà confermato il quartetto composto da Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, ma in ogni caso l’obiettivo massimo sarebbe quello di ritoccare il record nazionale e avvicinarsi al podio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nell’ultima sessione serale giapponese dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI
Domenica 21 settembre
10.35 Decathlon, tiro del giavellotto
12.05 Salto in alto (femminile), finale
12.35 800 metri (femminile), finale
12.47 5000 metri (maschile), finale
13.10 Lancio del disco (maschile), finale
13.20 4×400 maschile, finale
13.35 4×400 femminile, finale
13.49 Decathlon, 1500 metri
14.06 4×100 femminile, finale
14.20 4×100 maschile, finale
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA
Domenica 21 settembre
13.35 4×400 femminile, finale: Italia (formazione da definire)
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport dalle 12.00 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.