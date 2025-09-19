Seguici su
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 19 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Eloisa Coiro
Coiro / Lapresse

Pochi atleti coinvolti ma grandi aspettative in casa Italia per la settima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Quest’oggi, venerdì 19 settembre, verranno assegnati altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale giapponese con in totale quattro azzurri in gara.

Sveva Gerevini comincia il primo eptathlon mondiale della carriera cimentandosi nei 100 ostacoli, nel salto in alto, nel getto del peso e nei 200 metri, in attesa di affrontare domani le ultime tre specialità previste. Semifinale proibitiva sulla carta negli 800 per Eloisa Coiro, chiamata ad un’impresa quasi impossibile per avanzare all’ultimo atto. Fari puntati sulla finale del salto triplo, con Andy Diaz tra i favoriti per l’oro ed un redivivo Andrea Dallavalle outsider di lusso per il podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella settima giornata dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Venerdì 19 settembre 

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli

11.20 Eptathlon, salto in alto

12.30 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

13.00 5000 metri (maschile), batterie

13.30 Eptathlon, getto del peso

13.43 800 metri (femminile), semifinali

13.50 Salto triplo (maschile), finale 

14.15 400 ostacoli (maschile), finale 

14.27 400 ostacoli (femminile), finale 

14.38 Eptathlon, 200 metri

15.06 200 metri (maschile), finale 

15.22 200 metri (femminile), finale 

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Venerdì 19 settembre 

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini

11.20 Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

13.30 Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

13.43 800 metri (femminile), semifinali: Eloisa Coiro

13.50 Salto triplo (maschile), finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

14.38 Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 10.30 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

