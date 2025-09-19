AtleticaSport in tv
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 19 settembre, programma, streaming, azzurri in gara
Pochi atleti coinvolti ma grandi aspettative in casa Italia per la settima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Quest’oggi, venerdì 19 settembre, verranno assegnati altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale giapponese con in totale quattro azzurri in gara.
Sveva Gerevini comincia il primo eptathlon mondiale della carriera cimentandosi nei 100 ostacoli, nel salto in alto, nel getto del peso e nei 200 metri, in attesa di affrontare domani le ultime tre specialità previste. Semifinale proibitiva sulla carta negli 800 per Eloisa Coiro, chiamata ad un’impresa quasi impossibile per avanzare all’ultimo atto. Fari puntati sulla finale del salto triplo, con Andy Diaz tra i favoriti per l’oro ed un redivivo Andrea Dallavalle outsider di lusso per il podio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella settima giornata dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI
Venerdì 19 settembre
10.33 Eptathlon, 100 ostacoli
11.20 Eptathlon, salto in alto
12.30 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni
13.00 5000 metri (maschile), batterie
13.30 Eptathlon, getto del peso
13.43 800 metri (femminile), semifinali
13.50 Salto triplo (maschile), finale
14.15 400 ostacoli (maschile), finale
14.27 400 ostacoli (femminile), finale
14.38 Eptathlon, 200 metri
15.06 200 metri (maschile), finale
15.22 200 metri (femminile), finale
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA
Venerdì 19 settembre
10.33 Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini
11.20 Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini
13.30 Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini
13.43 800 metri (femminile), semifinali: Eloisa Coiro
13.50 Salto triplo (maschile), finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz
14.38 Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport dalle 10.30 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.