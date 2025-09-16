In occasione della cerimonia organizzata in Regione Lombardia a Milano per celebrare le medaglie internazionali dell’atletica lombarda conquistate nell’estate 2025 (Europei U20 ed EYOF), abbiamo raccolto le interviste ai protagonisti. La giovane sprinter Kelly Doualla, il marciatore Nicolò Vidal e il triplista Francesco Crotti raccontano emozioni, ambizioni e prossimi obiettivi. Spazio anche alle parole del presidente FIDAL Lombardia Luca Barzaghi, che traccia un bilancio sui risultati e le prospettive del movimento regionale. Un’occasione per rivivere i successi e guardare al futuro dell’atletica giovanile italiana. #Atletica #FIDALLombardia #KellyDoualla #NicolòVidal #FrancescoCrotti #LucaBarzaghi #RegioneLombardia #EuropeiU20 #EYOF #AtleticaLeggera #GiovaniTalenti