Andy Diaz condizionato da problemi fisici. Anche il record italiano non sarebbe bastato per l’oro

L’Italia è salita per la prima volta nella storia sul podio mondiale outdoor nel salto triplo maschile, ma il protagonista dell’impresa non è stato quello più atteso alla vigilia. Andrea Dallavalle si è inventato infatti la miglior prestazione della carriera sulla pedana di Tokyo, decollando a 17.64 metri proprio all’ultimo tentativo utile e conquistando un clamoroso argento iridato.

Il 25enne piacentino ha preso le veci di Andy Diaz, regalando al movimento azzurro la sesta medaglia dei Mondiali (record nazionale eguagliato) quando mancano ancora due giornate al termine della manifestazione. L’exploit di Dallavalle ha compensato a conti fatti la battuta d’arresto dell’italo-cubano, che non è andato oltre un deludente sesto posto con un 17.19 come miglior misura.

Purtroppo Diaz non ha potuto competere al top del potenziale, venendo condizionato soprattutto nella rincorsa (meno esplosiva e più accorta del solito) da problemi fisici che lo hanno visibilmente limitato. I rimpianti sono legati sicuramente al 17.49 firmato dal cubano Lazaro Martinez per ottenere il bronzo, visto che l’allievo di Fabrizio Donato aveva vinto la Diamond League con 17.56 poche settimane fa a Zurigo.

Va detto però che anche un Andy Diaz al 100% si sarebbe dovuto superare per laurearsi campione del mondo all’aperto, alla luce del 17.91 stampato dal fuoriclasse portoghese (anch’egli originario di Cuba) Pedro Pichardo all’ultimo salto. Si tratta di una misura superiore di 11 centimetri al record italiano realizzato da Diaz a Nanchino nella finale mondiale indoor, prima di dover fare i conti tra la primavera e l’estate con una sindrome retto-adduttoria che ha ridotto all’osso la sua stagione outdoor complicando inevitabilmente il percorso di avvicinamento verso Tokyo.