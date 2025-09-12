A fine stagione si chiuderà l’avventura della MotoE. Cancellato il campionato dedicato alle moto elettriche

Dopo sole sette edizioni, si va a concludere l’avventura della MotoE nel Motomondiale. Come annunciato nelle scorse ore da Dorna e FIM, infatti, il campionato dedicato alle moto elettriche andrà a svanire al termine di questa stagione. Una esperienza che non ha mai dato grandi segnali di sé. Il Mondiale MotoE non ha mai avuto un grande successo tra gli appassionati, nonostante i tentativi di posizionare qualifiche e manche in slot strategici del weekend di gara.

Il comunicato della FIM sull’argomento: “La MotoGP ascolta attentamente i fan presenti e futuri per offrire ciò che risuona meglio all’interno dell’ecosistema sportivo e di intrattenimento, oltre a consultarsi da vicino con l’industria motociclistica e le principali parti interessate. La MotoE non è stata in grado di ottenere un’attrazione sufficiente tra i nostri fan durante le sue sette stagioni di competizione, durante le quali il mercato delle moto elettriche ad alte prestazioni non si è sviluppato come ci si aspettava”.

“L’industria motociclistica – prosegue il comunicato – si è sempre più orientata verso lo sviluppo di motori a combustione ancora più efficienti e l’utilizzo di carburanti non fossili. I carburanti della MotoGP saranno al 100% non fossili a partire dal 2027, passando da un minimo del 40% di carburanti non fossili a partire dal 2024, in linea con la direzione dell’industria e come chiara dichiarazione del nostro impegno per le corse del futuro”.

Va, quindi, in archivio, almeno per il momento, il campionato dedicato alle moto elettriche. Dopo l’esordio nel 2019 con il successo finale del nostro Matteo Ferrari, sono arrivati due successi consecutivi per Jordi Torres nel 2020 e 2021, quindi nel 2022 ha centrato il titolo Dominique Aegerter, prima che, nel 2023 il successo finale tornasse in Italia con Mattia Casadei. Un anno fa, infine, è stato Hector Garzò ad alzare il penultimo trofeo della MotoE.