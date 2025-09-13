A che ora Larissa Iapichino oggi ai Mondiali: programma qualificazioni, misura necessaria, tv, streaming

Larissa Iapichino comincia oggi la sua avventura ai Campionati Mondiali 2025 di atletica affrontando le qualificazioni del salto in lungo femminile sulla pedana dello Stadio Nazionale di Tokyo. La vincitrice delle ultime due Diamond League ambisce al primo podio della carriera in una rassegna iridata dopo aver collezionato tre medaglie europee assolute tra indoor e outdoor in tre stagioni diverse.

Prima di pensare alla finale di domenica, la 23enne toscana dovrà però superare l’insidioso scoglio della qualificazione su tre salti. In realtà potrebbe bastarne anche uno solo per raggiungere l’obiettivo, perché la misura minima richiesta per accedere direttamente all’ultimo atto è un 6.75 ampiamente alla portata dell’azzurra, capace di spingersi fino a 7.06 lo scorso 31 maggio a Palermo. In ogni caso basterà comunque rientrare tra le migliori dodici per qualificarsi e restare in lizza per le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

A CHE ORA LARISSA IAPICHINO OGGI AI MONDIALI

Sabato 13 settembre

11.30 Qualificazioni salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.