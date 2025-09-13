A che ora gareggia Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica: programma qualificazioni, misura necessaria, tv

Quattro anni dopo il memorabile oro olimpico vinto insieme al suo amico Mutaz Barshim (assente questa volta per infortunio), Gianmarco Tamberi torna allo stadio Nazionale di Tokyo in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di atletica. Il fuoriclasse marchigiano si presenta all’appuntamento più importante della stagione da campione iridato ed europeo in carica di salto in alto, ma con una grande incognita legata alla sua condizione.

Gimbo ha vissuto sin qui un 2025 molto complicato a livello fisico e di risultati, infatti non si è mai spinto oltre i 2.20 in una gara ufficiale e la sua partecipazione è rimasta in bilico fino a pochi giorni dalla partenza per il Giappone. Domenica 14 settembre l’azzurro sarà impegnato nelle qualificazioni con l’obiettivo di migliorare sensibilmente lo stagionale e raggiungere l’ultimo atto, riservato come minimo ai migliori 12. La misura necessaria per avere la certezza di andare in finale è 2.30, ma con ogni probabilità basterà qualcosa in meno (2.28, ma forse anche 2.25 al primo tentativo) per superare il taglio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (dalle 13.00 alle 13.30 su Rai Sport); in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

Domenica 14 settembre

11.40 Qualificazioni salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi – Diretta tv su Rai 2 (dalle 13.00 alle 13.30 su Rai Sport)

