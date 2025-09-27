A che ora Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Learner Tien agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Dopo aver firmato il grande colpaccio contro il russo Andrey Rublev all’esordio sul cemento della capitale cinese, il laziale incrocerà lo statunitense, partendo con i favori del pronostico. Il tennista italiano, che si è presentato a questo evento dopo aver perso contro il brasiliano Joao Fonseca in Laver Cup, punterà a raggiungere i quarti di finale, importanti nella corsa per entrare nella top-20 del ranking ATP.

L’appuntamento è per domenica 28 settembre, sarà il primo incontro sul Campo Capital Group Diamond: la sessione inizierà alle ore 05.00 italiane e sarà aperta proprio dal nostro portacolori. Il 23enne, numero 25 del mondo, incrocerà il 19enne, numero 52 della classifica internazionale. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da giocare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Lorenzo Musetti e il francese Adrian Mannarino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Tien, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-TIEN, ATP PECHINO

Domenica 28 settembre

Ore 05.00 Flavio Cobolli vs Learner Tien

PROGRAMMA COBOLLI-TIEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.