World Games 2025: nella danza latina vince la Germanai. Brezzo/Testa ottavi

Terza giornata per i World Games 2025, in corso di svolgimento a Chengdu, in Cina. Esordio per la danza che ha visto in scena al Chengbei Gymnasium le prove del latino.

Ad aggiudicarsi il titolo è la coppia tedesca formata da Marius Balan e Khrystyna Moshenska, già dominatrice di ogni fase, con il punteggio finale di 195.71.

Battuti di misura i francesi Schmitt/Salikhova, mentre il bronzo va agli spagnoli Pascual Iniesta/Illes.

In casa Italia i migliori sono Federica Brezzo ed Eric Testa che chiudono all’ottavo posto con il punteggio di 177.58, eliminati in semifinale. Fuori nel primo turno invece Andrea Bolzoni e Michelle Maritan, diciassettesimi, e Cristian Pontarelli ed Anastasia Razheva, ventiquattresimi.