Vuelta a España: Antonio Tiberi cerca il riscatto dopo il Giro d’Italia. E le cronometro potrebbero favorirlo

Con i sé e con i ma non si danno delle risposte, ma il verdetto sul Giro d’Italia di Antonio Tiberi non è stato troppo onesto. La caduta di Nova Gorica ha condizionato l’andamento della Corsa Rosa del laziale che puntava al podio ed era in corsa per la top-3 fino a quel momento. Adesso però c’è già pronta l’opportunità di riscatto.

Il capitano della Bahrain-Victorious infatti punta alla Vuelta a España che scatta questo weekend da Torino. L’obiettivo del classe 2001 è sicuramente quello di puntare alla classifica generale in un contesto che può agevolarlo, con l’assenza dei vari Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.

Il percorso, ricco di salite, può essere però favorevole per il portacolori azzurro: sono presenti due cronometro, una a squadre ed una individuale, nelle quali può mettere in mostra il suo motore che l’ha portato a trionfare ai Mondiali junior di specialità nel 2019.

Forse alcune salite, come ad esempio L’Angliru, non sono perfette per le caratteristiche di Tiberi, che sulle pendenze più arcigne soffre il cambio di ritmo e deve affrontarle con un’andatura più costante, ma la condizione dimostrata al Giro di Polonia fa ben sperare.