Vuelta a España 2025, Giulio Pellizzari in condizione, ma ancora gregario come al Giro
Dopo un Tour de France più che anonimo sulle montagne, l’Italia può tornare protagonista in chiave classifica generale alla Vuelta a España 2025. Nel terzo Grande Giro stagionale sono più di una le carte da giocare per il Bel Paese, che in questi giorni sta ospitando la corsa iberica.
Nell’arrivo in salita di Limone Piemonte abbiamo visto un super Giulio Ciccone, con una condizione monstre, beffato per centimetri sulla linea del traguardo da Jonas Vingegaard, ma eccellente anche la performance di Giulio Pellizzari.
L’azzurro, classe 2003, ha dettato il passo negli ultimi due chilometri in favore del compagno di squadra Jai Hindley, che dovrebbe (com’è stato annunciato alla vigilia) essere il capitano unico della Red Bull – BORA – hansgrohe.
Anche se ovviamente sarà la strada a decidere, potrebbe essere un vero peccato vedere il marchigiano nuovamente a lavoro di un compagno, come accaduto al Giro d’Italia per Roglic (poi ritirato), nonostante una super condizione. Ai tifosi azzurri piacerebbe vedere il proprio scalatore lottare per una posizione tra i primi cinque, invece sulla carta sarà limitato a puntare ad un successo di tappa.