Vuelta a Burgos 2025: photofinish vincente per Matteo Moschetti davanti a Matteo Malucelli

Volata tutta italiana nella seconda tappa della Vuelta a Burgos 2025. Sul traguardo di Buniel è il photofinish a decidere il vincitore: Matteo Moschetti è riuscito a beffare per un’inerzia il connazionale Matteo Malucelli. Per l’uomo della Q36.5 Pro Cycling Team successo numero 14 della carriera. Resta leader della classifica generale Roger Adrià (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Quattro corridori spagnoli sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Ander Okamika (Burgos Burpellet BH), Iker Mintegi e Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Pau Llaneras (Illes Balears Arabay). Il gruppo però ha tenuto la fuga sotto controllo, puntando ovviamente allo sprint finale.

I fuggitivi sono stati raggiunti ad una decina di chilometri dall’arrivo, con il plotone lanciato verso la volata. A lanciarla una scatenata Q36.5 Pro Cycling Team che ha preparato al meglio lo sprint per Matteo Moschetti: l’azzurro è stato perfetto e, grazie al colpo di reni, è riuscito a spuntarla al photofinish.

Seconda posizione per un altro atleta italiano, Matteo Malucelli (XDS Astana Team), battuto davvero per centimetri, mentre terzo è giunto il colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG). In casa azzurra da sottolineare anche la sesta piazza di Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).