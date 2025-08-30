Volley femminile, l’Italia sfiderà la Polonia ai quarti dei Mondiali. Belgio sconfitta dopo una sfida titanica

L’Italia ha dovuto aspettare la tarda serata di Bangkok (Thailandia) per conoscere l’identità della propria avversaria ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere contro la Polonia, che ha sconfitto il Belgio per 3-2 (25-27; 25-20; 25-17; 22-25; 15-10) in uno scontro diretto decisamente equilibrato e incerto, che ha richiesto due ore abbondanti di gioco per arrivare al verdetto conclusivo.

Le ragazze del CT Julio Velasco dovranno vedersela con le biancorosse allenate da coach Stefano Lavarini, già travolte nella semifinale della recente Nations League. Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente a delle avversarie che hanno dimostrato di sapere reagire alle difficoltà e di tirare fuori tanta grinta nei momenti più complessi, nonostante l’assenza di una big come la palleggiatrice Joanna Wolosz.

La Polonia aveva sconfitto la Germania nello scontro diretto per il primo posto nel girone, rimontando da 1-2 e annullando match-point. Oggi ha risalito la china dopo aver perso il primo parziale, si è issata sul 2-1, ha subito il ribaltone da parte delle Yellow Tigers e poi al tie-break ha trovato l’allungo risolutore nella parte conclusiva. L’appuntamento è per mercoledì 3 settembre (ore 15.30), sempre nella capitale thailandese: chi vincerà si meriterà la semifinale, da disputare verosimilmente contro il Brasile o la Cina.

La schiacciatrice Martyna Lukasik ha chiuso da top scorer con 20 punti all’attivo, in doppia cifra anche gli opposti Magdalena Stysiak (15 punti) e Malwina Smarzek (13), che si sono alternate del ruolo. Prova di grande impatto della centrale Agnieszka Korneluk (15 punti, 5 muri) sotto la regia di Wenerska, mentre al Belgio non sono bastate la stella Britt Herbots (23 punti) e la bomber Martin (19).