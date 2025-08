Vela, Medea Falcioni brucia le tappe nell’iQFoil e si prepara al passaggio tra le senior

Il windsurf italiano continua a regalare grandi soddisfazioni e ottimi risultati, sia nei palcoscenici più importanti che a livello giovanile. Dietro alle stelle Marta Maggetti (campionessa olimpica in carica e oro mondiale 2022) e Nicolò Renna (tre medaglie consecutive ai Mondiali dal 2023 al 2025) stanno crescendo infatti alcuni atleti molto interessanti tra i quali spicca per il momento l’enfant prodige Medea Falcioni.

L’anconetana classe 2010 sta bruciando le tappe e sembra ormai pronta ad affrontare magari nella prossima stagione il passaggio definitivo tra le senior dopo aver dimostrato la sua superiorità nelle varie classi giovanili dell’iQFoil. L’ultimo risultato da urlo in ordine cronologico è arrivato la scorsa settimana nelle acque francesi di Brest, con la vittoria nei Campionati Mondiali Under 19.

La quattordicenne marchigiana (compirà 15 anni il 1° ottobre) ha conquistato il titolo iridato U19 contro avversarie più grandi ed esperte di lei, dominando la scena nelle 9 regate di qualificazione e poi avendo la meglio al termine di una complicata serie finale. Grande curiosità a questo punto per vedere quali saranno i prossimi passi del suo percorso di crescita, con all’orizzonte un possibile ruolo da protagonista nei grandi eventi internazionali della tavola.

“Non ho parole per esprimere ciò che provo. È stata una settimana di lunga attesa, con poche regate completate. Le condizioni erano difficili ed il campo era molto imprevedibile. La pressione c’era, soprattutto nella Medal Series, ma sono orgogliosa di essere riuscita a far sì che tutto funzionasse alla fine. Questa medaglia è il risultato del duro lavoro quotidiano, non solo quando le cose sembravano facili“, ha dichiarato l’azzurrina dopo il trionfo ai Mondiali U19 di Brest.