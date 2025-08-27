US Open 2025, esordio sul velluto per Swiatek. Gauff soffre tantissimo, bene Anisimova e Osaka

Si sono chiusi i match di primo turno del tabellone femminile degli US Open 2025. L’attesa era soprattutto per l’esordio di Iga Swiatek e Coco Gauff e sicuramente è stata una prima decisamente diversa per le due giocatrici. La polacca non ha avuto il minimo problema contro la colombiana Emiliana Arango, battuta agevolmente con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora di gioco. Swiatek se la vedrà ora al secondo turno l’olandese Suzan Lamens, che ha sconfitto la wild card Valerie Glozman per 6-4 6-2.

Totalmente diverso il primo turno dell’americana, che ha sofferto tantissimo contro l’australiana Ajla Tomljanovic, battuta solamente dopo tre ore di clamorosa battaglia. Gauff si è imposta per 6-4 6-7 7-5, chiudendo sul match point con uno strepitoso passante di rovescio e con un urlo di liberazione dopo una sfida davvero complicata. La numero tre del mondo avrà sulla carta un altro match complicato, visto che affronterà la croata Donna Vekic, che ha battuto in rimonta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro per 3-6 7-5 6-3.

Buona la prima per Naomi Osaka, che supera in due set la belga Greet Minnen per 6-3 6-4 ed ora avrà un secondo turno ostico con l’americana Hailey Baptiste (7-5 6-3 alla ceca Siniakova). Restando sempre in tema tennis a stelle e strisce, bene anche Amanda Anisimova, numero otto del seeding, che ha sconfitto abbastanza agevolmente l’australiana Kimberly Birrell per 6-3 6-2, qualificandosi per il secondo turno dove incrocerà l’australiana Maya Joint (6-4 7-6 all’andorrana Jimenez Kasintseva).

Sorprendente eliminazione per la russa Diana Shnaider, che era reduce dalla vittoria del torneo di Monterrey. La russa, numero 20 del seeding, è stata sconfitta dalla tedesca Laura Siegemund per 7-6 2-6 6-3. Tra le teste di serie esce di scena anche l’americana Sofia Kenin, battuta nel derby dalla connazionale Ashlyn Krueger in rimonta per 5-7 6-4 6-2.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2025 (27 AGOSTO)

Joint (Aus) b. Jimenez Kasintseva (And) 6-4 7-6

Kostyuk (Ukr) b. Boulter (Gbr) 6-4 6-4

Haddad Maia (Bra) b. Kartal (Gbr) 6-1 3-6 6-1

Lamens (Ned) b. Glozman (Usa) 6-4 6-2

Swiatek (Pol) b. Arango (Col) 6-1 6-2

Golubic (Sui) b. Boisson (Fra) 3-6 7-6 6-2

Cristian (Rou) b. Collins (Usa) 6-2 6-0

Wang Xin. (Chn) b. Dolehide (Usa) 6-4 2-6 6-2

Anisimova (Usa) b. Birrell (Aus) 6-3 6-2

Noskova (Cze) b. Galfi (Hun) 6-4 7-5

Krueger (Usa) b. Kenin (Usa) 5-7 6-4 6-2

Siegemund (Ger) b. Shnaider (Rus) 7-6 2-6 6-3

Lys (Ger) b. Jones (Gbr) 6-0 7-5

Alexandrova (Rus) b. Sevastova (Lat) 6-4 6-1

Cirstea (Rou) b. Sierra (Arg) 7-5 6-0

Baptiste (Usa) b. Siniakova (Cze) 7-5 6-3

Vekic (Cro) b. Bouzas Maneiro (Esp) 3-6 7-5 6-3

Osaka (Jpn) b. Minnen (Bel) 6-3 6-4

Gauff (Usa) b. Tomljanovic (Aus) 6-4 6-7 7-5

Zakharova (Rus) b. Avanesyan (Arm) 6-3 6-4