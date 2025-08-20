L’ Italia festeggia Tonino Andreozzi, commissario tecnico della nazionale italiana Under 20 di Atletica Leggera, protagonista assoluto del trionfo azzurro agli Europei di Tampere 2025! Ospite della trasmissione Run2u, Andreozzi racconta l’impresa storica: l’Italia conquista per la prima volta nella storia il medagliere, con un totale di 14 medaglie (6 ori, 3 argenti e 5 bronzi). Un risultato che segna una nuova era per l’atletica giovanile italiana. Con un gruppo coeso, motivato e pieno di talento, Andreozzi ha guidato i suoi ragazzi a superare ogni aspettativa. Dalle straordinarie performance di Kelly Doualla nei 100 metri e nella 4×100, alle sorprese come Matteo Togni, Margherita Castellani e Alessia Succo, il trionfo a Tampere è il frutto di un lavoro tecnico, mentale e umano di altissimo livello. Durante l’intervista a Run2u, il CT racconta i retroscena del raduno, le emozioni vissute in Finlandia e l’orgoglio per un gruppo che ha saputo coniugare risultati e spirito di squadra. “Devono mantenere la stessa umiltà con cui sono arrivati fin qui – afferma Andreozzi – e continuare a divertirsi anche quando l’asticella si alzerà”. Con ben 91 atleti convocati tra uomini e donne, la delegazione italiana ha dimostrato di essere non solo la più numerosa, ma anche la più forte d’Europa. Un successo celebrato anche dal presidente FIDAL, Stefano Mei, che ha ringraziato tutto il team tecnico e lo staff per aver scritto una pagina storica dell’atletica italiana. Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste esclusive! Lascia un commento e raccontaci qual è stato l’atleta che ti ha emozionato di più! #ToninoAndreozzi #EuropeiU20 #AtleticaLeggera #Run2u #Tampere2025 #FIDAL #KellyDoualla #ItaliaAtletica #medagliere Italia #giovanitalentiatletica, #intervistaAndreozzi #CTnazionaleunder20, #Aversa, #SportGiovanileItalia #TrionfoAzzurro #MedaglieEuropeiAtletica