Scopri la storia di Massimo Spinella, deus ex machina italiana della pistola automatica ✨. Nato a Reggio Calabria nel 1999, esplode nel 2023 con l’oro in Coppa del Mondo al Cairo, una vittoria leggendaria conseguita con 32/40 in finale contro Clément Bessaguet. Nel 2024 centra la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi e chiude in sesta posizione nella pistola 25 m, conquistando l’attenzione dell’Italia intera. La stagione 2024‑25 prosegue sul filo dell’eccellenza con finali consecutive e conferme nelle tappe di Coppa del Mondo, tra Cairo, Nuova Delhi e Monaco. In questa intervista: Il racconto dei primi passi in poligono e della scelta della pistola automatica Momenti decisivi nella finale vincente al Cairo 2023 Esperienza ai Giochi di Parigi e gestione delle emozioni Mentalità vincente, allenamenti e visione del futuro Consigli per i giovani e un messaggio motivazionale Non perderti la passione, il focus e la determinazione di un atleta che porta orgoglio e medaglie all’Italia. #MassimoSpinella #TiroASegno #PistolaAutomatica #Parigi2024 #CoppaDelMondo #FocusTiroASegno #FreddoInCanna Conduce Alice Liverani con il supporto di Michele Cassano