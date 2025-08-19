The Rugby Championship: Sudafrica a pezzi, perse tre pedine fondamentali

Piove sul bagnato in Sudafrica, dove dopo il clamoroso ko subito contro l’Australia nel match d’esordio della The Rugby Championship 2025 arrivano notizie pessime anche dall’infermeria. Rassie Erasmus, che non ha preso bene la rimonta subita a Johannesburg dai Wallabies, deve fare i conti anche con le assenze di due dei suoi giocatori più forti per la prossima partita, e non solo.

Non ci sarà nella rivincita contro gli australiani, infatti, Pieter-Steph du Toit – eletto miglior giocatore al mondo nel 2024. Il sudafricano ha subito un colpo alla testa e deve seguire il protocollo concussion, saltando così una partita. Un’assenza pesante e difficile da sostituire, nonostante la profondità della squadra.

Sarà una Championship condizionata dall’assenza prolungata del capitano degli Springboks. Siya Kolisi è uscito per infortunio all’esordio e il problema al ginocchio è più grave di quanto speravano i medici e ora non è a rischio solo la sfida contro l’Australia questo weekend, ma anche la doppia trasferta in Nuova Zelanda.

Anche nella linea arretrata ci sono dei forfait in vista dei Wallabies, e forse non solo. Sono out per infortunio sia Kurt-Lee Arendse, infortunio al ginocchio anche per lui, sia Edwill van der Merwe, infortunio alla caviglia per lui. La buona notizia è il probabile ritorno di Cheslin Kolbe al largo.