Startlist Vuelta a España 2025: l’elenco completo dei partecipanti. Spiccano Vingegaard e Ayuso, c’è Tiberi
Jonas Vingegaard si presenterà con i gradi del grande favorito alla Vuelta a España 2025, l’ultimo Grande Giro del 2025 che scatterà il prossimo 23 agosto da Torino e si concluderà il 14 settembre a Madrid. Il fuoriclasse danese, reduce dal secondo posto al Tour de France alle spalle dell’inarrivabile Tadej Pogacar, ha tutte le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio nella capitale iberica e per conquistare la terza corsa a tappe di tre settimane della propria carriera dopo i due sigilli alla Grande Boucle.
Il capitano del Team Visma | Lease a Bike dovrà vedersela in particolar modo con i due uomini di punta della UAE Emirates: il portoghese Joao Almeida e lo spagnolo Juan Ayuso. Possono ambire a un posto al sole anche il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers, che rincorre la potenziale Tripla Corona), il padrone di casa Mikel Landa (Soudal Quick-Step), il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech) e il britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) possono essere delle mine vaganti.
L’Italia potrà brillare con Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), che ha tutti i mezzi per salire sul podio a Madrid dopo la sfortuna avuta al Giro d’Italia, e Giulio Ciccone, che dopo i sigilli alla Classica di San Sebastian e nella tappa regina della Vuelta a Burgos andrà a caccia della maglia a pois (l’alfiere della Lidl-Trek diventerebbe il terzo ciclista della storia e conquistare il simbolo del miglior scalatore in tutti i Grandi Giri).
Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) avrà modo di proseguire nel proprio percorso di crescita dopo aver convinto sulle strade del Bel Paese (sarà in squadra con l’australiano Jai Hindley), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) potrà rilanciarsi dopo il ritiro in avvio di Tour de France e puntare alla cronometro individuale prevista nell’ultima settimana di gara. Di seguito la startlist integrale della Vuelta di Spagna 2025 con tutti i corridori che parteciperanno all’evento in terra iberica.
STARTLIST VUELTA A ESPAÑA 2025
1 EF Education – EasyPost
.. BELOKI Markel
.. CHAVES Esteban
.. MIHKELS Madis
.. NERURKAR Lukas
.. QUINN Sean
.. RYAN Archie
.. SHAW James
.. VAN DER LEE Jardi Christiaan
2 Alpecin – Deceuninck
.. PLANCKAERT Edward
.. PHILIPSEN Jasper
.. RICKAERT Jonas
.. VERGALLITO Luca
.. BAYER Tobias
.. GLIVAR Gal
.. DEBRUYNE Ramses
.. RIESEBEEK Oscar
3 Arkéa – B&B Hotels
.. GUERNALEC Victor
.. BIERMANS Jenthe
.. GARCÍA PIERNA Raúl
.. ROULAND Louis
.. THIERRY Pierre
.. RODRÍGUEZ Cristián
.. VERRE Alessandro
.. LOZOUET Léandre
4 XDS Astana Team
.. CONCI Nicola
.. FORTUNATO Lorenzo
.. HIGUITA Sergio
.. LÓPEZ Harold Martín
.. MASNADA Fausto
.. POELS Wout
.. TEJADA Harold
.. VINOKUROV Nicolas
5 Bahrain – Victorious
.. TIBERI Antonio
.. CARUSO Damiano
.. TRÆEN Torstein
.. BUITRAGO Santiago
.. BURATTI Nicolò
.. ERMAKOV Roman
.. HAIG Jack
.. PAASSCHENS Mathijs
6 Cofidis
.. CARR Simon
.. ANIOŁKOWSKI Stanisław
.. BUCHMANN Emanuel
.. COQUARD Bryan
.. HERRADA Jesús
.. KNIGHT Oliver
.. OURSELIN Paul
.. SAMITIER Sergio
7 Decathlon AG2R La Mondiale Team
.. BISIAUX Léo
.. GALL Felix
.. PETERS Nans
.. STAUNE-MITTET Johannes
.. DE PESTEL Sander
.. ARMIRAIL Bruno
.. LABROSSE Jordan
.. SCOTSON Callum
8 Groupama – FDJ
.. MARTIN Guillaume
.. GAUDU David
.. ROLLAND Brieuc
.. CAVAGNA Rémi
.. GRUEL Thibaud
.. KÜNG Stefan
.. MOLARD Rudy
.. BRAZ AFONSO Clément
9 INEOS Grenadiers
.. BERNAL Egan
.. GANNA Filippo
.. KWIATKOWSKI Michał
.. JUNGELS Bob
.. RIVERA Brandon Smith
.. SHEFFIELD Magnus
10 Intermarché – Wanty
.. ARTZ Huub
.. BONNEU Kamiel
.. DE POOTER Dries
.. MARIT Arne
.. MEINTJES Louis
.. PETILLI Simone
.. SMITH Dion
.. VAN BOVEN Luca
11 Lidl – Trek
.. PEDERSEN Mads
.. CICCONE Giulio
.. KRAGH ANDERSEN Søren
.. GHEBREIGZABHIER Amanuel
.. VERONA Carlos
.. BERNARD Julien
.. BAGIOLI Andrea
.. HOOLE Daan
12 Movistar Team
.. CASTRILLO Pablo
.. AULAR Orluis
.. CANAL Carlos
.. CEPEDA Jefferson Alveiro
.. ARCAS Jorge
.. ROMO Javier
.. GARCÍA CORTINA Iván
.. HESSMANN Michel
13 Red Bull – BORA – hansgrohe
.. HINDLEY Jai
.. VAN DIJKE Tim
.. PELLIZZARI Giulio
.. ALEOTTI Giovanni
.. SOBRERO Matteo
.. DENZ Nico
.. FISHER-BLACK Finn
.. ZWIEHOFF Ben
14 Soudal Quick-Step
.. LANDA Mikel
.. VERVAEKE Louis
.. PARET-PEINTRE Valentin
.. REINDERINK Pepijn
.. LECERF Junior
15 Team Picnic PostNL
.. KOERDT Bjorn
.. EDDY Patrick
.. HAMILTON Chris
.. LEEMREIZE Gijs
.. MARTINEZ Juan Guillermo
.. ROOSEN Timo
.. VAN UDEN Casper
.. VERMAERKE Kevin
16 Team Jayco AlUla
.. DUNBAR Eddie
.. O’CONNOR Ben
.. HARPER Chris
.. GAMPER Patrick
.. BOUWMAN Koen
.. FOLDAGER Anders
.. O’BRIEN Kelland
.. JUUL-JENSEN Christopher
17 Team Visma | Lease a Bike
.. VINGEGAARD Jonas
.. KUSS Sepp
.. ZINGLE Axel
.. TULETT Ben
.. VAN BAARLE Dylan
.. JORGENSON Matteo
.. KELDERMAN Wilco
.. CAMPENAERTS Victor
18 UAE Team Emirates – XRG
.. NOVAK Domen
.. ALMEIDA João
.. SOLER Marc
.. BJERG Mikkel
.. AYUSO Juan
.. GROßSCHARTNER Felix
.. OLIVEIRA Ivo
.. VINE Jay
19 Lotto
.. LIVYNS Arjen
.. VIVIANI Elia
.. SEPÚLVEDA Eduardo
.. SLOCK Liam
.. SEGAERT Alec
.. DE BUYST Jasper
.. GREGAARD Jonas
.. CRAPS Lars
20 Israel – Premier Tech
.. FRIGO Marco
.. RICCITELLO Matthew
.. VERNON Ethan
.. RAISBERG Nadav
.. STEWART Jake
.. CÔTÉ Pier-André
.. BENNETT George
.. HIRT Jan
21 Burgos Burpellet BH
.. FAGÚNDEZ Eric Antonio
.. APARICIO Mario
.. CHUMIL Sergio Geovani
.. FAURA José Luis
.. CAVIA Daniel
.. DE LA CALLE Hugo
.. GARCÍA PIERNA Carlos
.. FERNÁNDEZ Sinuhé
22 Caja Rural – Seguros RGA
.. BARCELÓ Fernando
.. SILVA Guillermo Thomas
.. OTRUBA Jakub
.. BOU Joan
.. NICOLAU Joel
.. GUARDEÑO Jaume
.. BALDERSTONE Abel
.. MOLENAAR Alex
23 Q36.5 Pro Cycling Team
.. PIDCOCK Thomas
.. DE LA CRUZ David
.. ZUKOWSKY Nickolas
.. AZPARREN Xabier Mikel
.. CAMPRUBÍ Marcel
.. CHRISTEN Fabio
.. GONZÁLEZ David
.. HOWSON Damien