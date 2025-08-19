Sport in tv oggi (martedì 19 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con la disputa delle qualificazioni degli US Open e soprattutto sul via del torneo del doppio misto con tanta Italia coinvolta ai nastri di partenza. Un format diverso ideato per attirare tanti giocatori di alto livello e per fare cassa da questo punto di vista.

Terranno banco anche altri tornei, funzionali alla preparazione all’ultimo Major dell’anno, così importante per tutti. Prenderà il via anche la competizione mondiale giovanile di nuoto a Otopeni (Romania), dove gli azzurrini vorranno recitare un ruolo di primo piano. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 19 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 19 agosto

08.30 Nuoto, Mondiali juniores 2025: prima giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Basket femminile, Europei U16 2025: Italia vs Belgio – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

15.00 Ciclismo, Tour du Limousin: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Tennis, WTA Cleveland 2025: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, US Open 2025: primo turno di qualificazioni uomini – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su Supertennix.

(Zeppieri vs Habib 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Travaglia vs Damm 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, US Open 2025: primo turno di qualificazioni donne – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su Supertennix.

(Brancaccio vs Hon 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Stefanini vs Diatchenko 2° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Pedone vs Chwalinska 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Nuoto, Mondiali juniores 2025: prima giornata (sessione serale) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e differita tv su RaiSport HD dalle 20.00.

17.00 Tennis, US Open 2025: ottavi e quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Musetti/McNally vs Osaka/Monfils 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennix (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs McDonald 2° match non prima delle 22.00 italiane; Arnaldi vs van de Zandschulp 3° match e inizio programma dalle 20.00 italiane; Sonego vs Dostanic 4° match e inizio programma alle 20.00 italiane; Bellucci vs Munar 4° match e inizio programma alle 20.00 italiane)

23.00 Tennis, WTA Monterrey 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Jeanjean 3° match e inizio programma dalle 23.00 italiane)

21.00 Calcio, Playoff Champions League 2025: Rangers vs Bruges – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Playoff Champions League 2025: Ferencvaros vs Qarabag – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Playoff Champions League 2025: Stella Rossa vs Pafos – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Real Madrid vs Osasuna – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.