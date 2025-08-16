Simone Barbieri oro ai World Games nel tiro con l’arco nudo! Argento per Cinzia Noziglia

Messe in archivio le medaglie conquistate da Matteo Borsani (oro), Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco (argento e bronzo), l’Italia del tiro con l’arco si attendeva dei segnali importanti quest’oggi nel programma di gare dei World Games 2025 a Chengdu (Cina).

Una giornata particolare per chi andava in cerca della miglior precisione possibile. Le condizioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori a rivedere lo schedule e si ho dovuto fare di necessità virtù. Sulle linee di tiro cinesi il protagonista è stato sempre il tiro di campagna, interpretato con l’arco nudo al femminile e al maschile.

Simone Barbieri ha completato la sua cavalcata vincente e ha conquistata l’oro, prevalendo al termine di una finale al cardiopalma contro l’australiano Simon Fairweather. Un atto conclusivo che si è concluso allo spareggio e ha sorriso all’arciere italiano, dopo che i due avevano totalizzato 54 punti a testa. Una grande soddisfazione per il movimento nostrano che ha potuto poi festeggiare anche altro. Lo spagnolo Cesar Vera si è tinto di bronzo.

Tra le donne, infatti, Cinzia Noziglia si è messa al collo l’argento. Vittoriosa 51-42 contro l’australiana Nicky Fairweather in semifinale, l’azzurra ha affrontato nella sfida per il metallo più pregiato la francese Alicia Baumert. Lo score ha sorriso alla transalpina per 50-43, ma resta la bontà del percorso della nostra portacolori, sublimato da un podio significativo. Nel confronto per il bronzo, l’americana Fawn Girard ha avuto la meglio di Fairweather 50-42, rientrando così nel novero della top-3.