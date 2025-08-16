Seguici su
Simone Barbieri oro ai World Games nel tiro con l'arco nudo! Argento per Cinzia Noziglia

44 minuti fa

Messe in archivio le medaglie conquistate da Matteo Borsani (oro), Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco (argento e bronzo), l’Italia del tiro con l’arco si attendeva dei segnali importanti quest’oggi nel programma di gare dei World Games 2025 a Chengdu (Cina).

Una giornata particolare per chi andava in cerca della miglior precisione possibile. Le condizioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori a rivedere lo schedule e si ho dovuto fare di necessità virtù. Sulle linee di tiro cinesi il protagonista è stato sempre il tiro di campagna, interpretato con l’arco nudo al femminile e al maschile.

Simone Barbieri ha completato la sua cavalcata vincente e ha conquistata l’oro, prevalendo al termine di una finale al cardiopalma contro l’australiano Simon Fairweather. Un atto conclusivo che si è concluso allo spareggio e ha sorriso all’arciere italiano, dopo che i due avevano totalizzato 54 punti a testa. Una grande soddisfazione per il movimento nostrano che ha potuto poi festeggiare anche altro. Lo spagnolo Cesar Vera si è tinto di bronzo.

Tra le donne, infatti, Cinzia Noziglia si è messa al collo l’argento. Vittoriosa 51-42 contro l’australiana Nicky Fairweather in semifinale, l’azzurra ha affrontato nella sfida per il metallo più pregiato la francese Alicia Baumert. Lo score ha sorriso alla transalpina per 50-43, ma resta la bontà del percorso della nostra portacolori, sublimato da un podio significativo. Nel confronto per il bronzo, l’americana Fawn Girard ha avuto la meglio di Fairweather 50-42, rientrando così nel novero della top-3.

