Sci nautico, le discipline dei World Games 2025 e tutti i qualificati dell’Italia

Cominciano ufficialmente domani i World Games 2025 di Chengdu, in programma da giovedì 7 a domenica 17 agosto. Tra gli sport inclusi in questa dodicesima edizione dei Giochi Mondiali (manifestazione riservata alle discipline tipicamente non olimpiche) c’è anche lo sci nautico, che metterà in palio complessivamente 3 titoli al femminile e altrettanti in campo maschile.

Confermato il wakeboard specialità freestyle, in cui gli atleti vengono trainati da una barca e utilizzano l’onda generata dall’imbarcazione per effettuare salti ed evoluzioni mozzafiato, mentre fa il suo debutto ai World Games la variante del cable wakeboard, che prevede l’utilizzo di un cavo come traino. Presente infine anche il Wake Surf, in cui i trick vengono effettuati senza corda surfando semplicemente l’onda creata inizialmente dalla barca.

L’Italia schiererà almeno un rappresentante in ogni disciplina: Leonardo Gatti, Riccardo De Tollis (al maschile) e Vanessa Tittarelli (al femminile) nel cable wakeboard; Gianmarco Panaccione (al maschile) e Paola Miatello (al femminile) nel Wake Surf; Massi Piffaretti (tra gli uomini), Alice Virag e Giulia Castelli (tra le donne) nel wakeboard freestyle.