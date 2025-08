Sci alpino, i primi azzurri pronti al viaggio in Sudamerica. Il calendario dei gruppi di Coppa del Mondo

Nelle prossime settimane entrerà nel vivo la preparazione verso la stagione olimpica di Milano Cortina 2026 per la Nazionale italiana di sci alpino, ormai pronta ad affrontare la consueta trasferta estiva sudamericana. Tra pochi giorni volerà infatti oltreoceano un primo scaglione di atleti, ma si preannuncia un calendario molto fitto per gli azzurri fino ad inizio ottobre.

Ad aprire le danze sarà il terzetto delle discipline tecniche composto da Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Filippo Della Vite, ai quali si aggiungerà per l’occasione anche Giovanni Franzoni, in partenza venerdì 8 agosto per Ushuaia. Questo gruppo farà rientro in Italia il 25 agosto, per poi tornare in Argentina insieme a Luca De Aliprandini dal 12 settembre al 4 ottobre. Un solo periodo di allenamenti in Sudamerica dal 27 agosto al 23 settembre invece per il gruppo 2 di Coppa del Mondo per slalom e gigante formato da Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Stefano Pizzato, Simon Talacci, Davide Leonardo Seppi, Corrado Barbera e Matteo Bendotti.

Gli azzurri della velocità Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Gregorio Bernardi, Matteo Franzoso e Leonardo Rigamonti faranno tappa in Argentina dal 5 settembre al 4 ottobre, con Dominik Paris che si allenerà invece in Cile (La Parva) fino al 21 settembre per poi raggiungere i compagni a Ushuaia.

Passando al settore femminile, Marta Bassino sarà la prima ad affrontare la trasferta sudamericana partendo in data 22 agosto e venendo seguita poi il 27 agosto da Roberta Melesi, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti. Questo quartetto rientrerà in Italia il 26 settembre. Sofia Goggia comincerà la sua tournée oltreoceano lunedì 1 settembre, per poi trasferirsi da Ushuaia a La Parva verso metà settembre e rimanere in Cile fino al 4 ottobre.

Un mese di lavoro in Argentina dal 6 settembre al 7 ottobre per Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nadia Delago e Nicol Delago, mentre il gruppo delle discipline tecniche farà tappa a Ushuaia dal 27 agosto al 21 settembre con Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli.