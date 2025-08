Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Cincinnati? Le cifre e il montepremi turno per turno

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di Cincinnati, torneo che andrà in scena sul cemento della località statunitense dal 7 al 18 agosto. Il numero 1 del mondo tornerà in campo a quasi un mese di distanza dalla sua vittoria a Wimbledon e si presenterà all’appuntamento da campione in carica, con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo e lanciarsi con ottimismo verso gli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il 24 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York.

Una cosa è certa: il fuoriclasse altoatesino non incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz, con cui ha giocato le finali degli Internazionali d’Italia, del Roland e sull’erba londinese, prima dell’eventuale atto conclusivo, ma gli ostacoli lungo il cammino potrebbero essere diversi e servirà esprimere un livello di gioco importante per farsi strada nella competizione. Ricordiamo che l’entità della sua cambiale sarà di 1.000 punti, dunque sarà chiamato a difendere il titolo per confermare lo status quo nel ranking ATP (numero 1 del mondo con 12.030 punti).

Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Cincinnati? Scopriamo le cifre turno per turno: la semplice partecipazione al torneo garantisce 35.260 dollari, la qualificazione al terzo turno assicura 60.400 dollari, l’approdo agli ottavi di finale viene supportato da un assegno dell’importo pari a 103.225 dollari, l’accesso ai quarti finale viene premiato con 189.075 dollari, l’ingresso in semifinale garantisce 332.160 dollari, giocare la finale permette di portarsi a casa 597.890 dollari, il vincitore festeggerà con 1,124 milioni di dollari.

QUANDI SOLDI PUÒ GUADAGNARE JANNIK SINNER A CINCINNATI?

Secondo turno: 35.260 dollari (circa 30.400 euro).

Terzo turno: 60.400 dollari (circa 52.100 euro).

Ottavi di finale: 103.225 dollari (circa 89.100 euro).

Quarti di finale: 189.075 dollari (circa 163.200 euro).

Semifinale: 332.160 dollari (circa 286.700 euro).

Finale: 597.890 dollari (circa 516.100 euro).

Vincitore: 1,124 milioni di dollari (circa 970.200 euro).