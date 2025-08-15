Pattinaggio velocità a rotelle, si chiude un’edizione grama dei World Games per l’Italia

Si conclude in maniera grama il percorso dell’Italia nel pattinaggio velocità a rotelle in quest’edizione 2025 dei World Games. La pista di Chengdu (Cina) non ha riservato le soddisfazioni che ci si potevano aspettare e resta nei fatti l’argento ottenuto da Vincenzo Maiorca nella prova dei 100 metri Sprint su strada.

Nei 1000 metri Sprint uomini c’erano delle aspettative proprio su Maiorca, ma la condizione sulla distanza non è stata quella che si voleva. L’azzurro è stato eliminato nelle semifinali, nella prova che ha sorriso ancora a una volta al mattatore della disciplina, lo spagnolo Jhoan Sebastian Guzman Bitar, a segno in 1:22.288, davanti al colombiano Jhon Edwar Tascon Holguin (1:21.846) e all’indiano Anandkumar Velkumar (1:22.482).

Poca fortuna nella medesima specialità al femminile in casa Italia, viste le eliminazioni nel turno preliminare di Edda Paluzzi e di Asja Varani. Trionfo della Colombia con Maria Fernanda Timms Ariza, vittoriosa in 1:27.010, a precedere la connazionale Gabriela Rueda (1:27.091) e la belga Fran Vanhoutte (1:27.291).

Vendendo ai 10000 metri a eliminazione, nella gara maschile Daniel Niero ha concluso al quinto posto nella prova in cui ancora la Colombia ha mostrato i muscoli con Juan Jacobo Mantilla Pinilla. A completare il podio sono stati lo svizzero Livo Wenger, assiduo frequentatore dello speed skating sul ghiaccio, e il francese Martin Ferrie. Subito eliminata Paluzzi nei 10000 metri femminili, in cui la squadra colombiana si è portata a casa un altro metallo pregiato con Rueda. L’argento e il bronzo sono stati conquistati dalla ecuadoriana Gabriela Vargas Sarmiento e dalla francese Marine Lefeuvre.