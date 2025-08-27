Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Ayuso e Almeida gongolano, bene Ciccone e Vingegaard

PAGELLE QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

UAE Team Emirates – XRG, voto 10: era la squadra più attrezzata per la cronometro a squadre e ha sfruttato l’opportunità. Joao Almeida e Juan Ayuso, da soli, fanno già la differenza nelle prove contro il tempo e hanno messo in strada tutti i cavalli a disposizione per recuperare, seppur pochi, secondi ai rivali. In ogni caso una vittoria è sempre una vittoria.

Team Visma | Lease a Bike, voto 8: seconda favorita e secondo posto agguantato. L’assenza di Zingle si sarà fatta sentire? In ogni caso Jonas Vingegaard non può che essere sereno: torna in Maglia Rossa e perde pochissimo dai rivali. La Vuelta è appena iniziata.

Lidl-Trek, voto 8: meglio del previsto la compagine americana che per lunghi tratti ha sognato addirittura la vittoria. Giulio Ciccone ha sperato nella Maglia Rossa, poi ha chiuso terzo, perdendo pochissimo. L’abruzzese può riprovarci nei prossimi giorni.

Red Bull – BORA – hansgrohe, voto 7,5: benissimo la squadra di Hindley e Pellizzari, due scalatori puri, che vengono trascinati dai compagni. 12” persi, veramente pochi.

INEOS Grenadiers, voto 6,5: era una delle favorite, ci si poteva aspettare qualcosa di più. Purtroppo la condizione lontana dal top di Filippo Ganna sicuramente si è fatta sentire.

Bahrain – Victorious, voto 5,5: le difficoltà erano annunciate. Alle fine, nonostante l’assenza di cronomen tra i compagni, Antonio Tiberi è riuscito a limitare i danni perdendo solo 31”.