Nuoto, l’Italia chiude quarta la classifica a punti dei Mondiali 2025. Prima delle europee

A Singapore si sono conclusi i Mondiali 2025 di nuoto, dove l’Italia è riuscita a conquistare sette medaglie: l’oro di Simone Cerasuolo sui 50 rana; gli argenti di Nicolò Martinenghi (100 rana), Thomas Ceccon (100 dorso), 4×100 maschile (Carlos D’Ambrosio, Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Leonardo Deplano) e Simona Quadarella (1500 stile libero); i bronzi Ceccon (50 farfalla) e Benedetta Pilato (100 rana).

Il Bel Paese ha chiuso al decimo posto nel medagliere, ma è stata la settima Nazione per numero di podi conseguiti durante la rassegna iridata disputata in terra asiatica. Va però presa in considerazione anche la classifica a punti per valutare la caratura e la profondità di un movimento natatorio: si tratta di una graduatoria stilata basandosi sui piazzamenti degli atleti nelle varie gare, premiando non soltanto i podi ma anche gli altri risultati.

L’Italia ha guadagnato una pregevole quarta posizione con 481 punti (278 con gli uomini, 151 con le donne e 52 in gare miste), risultando la migliore Nazione in Europa davanti agli Atleti Neutrali B (quinti con 454), alla Gran Bretagna (settimi con 363), alla Francia (ottava con 339) e alla Germania (decima con 301). I transalpini hanno però festeggiato quattro ori con Maxime Grousset e Léon Marchand, i tedeschi hanno esultato i due titoli di Anna Elendt e Lukas Maertens, gli individuali sono saliti sul gradino più alto del podio in tre occasioni con Kliment Kolesnikov, la 4×100 misti maschile e la 4×100 misti misti.

CLASSIFICA A PUNTI MONDIALI NUOTO 2025

1. USA 842

2. Australia 657

3. Cina 643

4. Italia 481

5. Atleti Neutrali B 454

6. Canada 417

7. Gran Bretagna 363

8. Francia 339

9. Giappone 315

10. Germania 301

11. Paesi Bassi 235

12. Ungheria 233

13. Corea del Sud 118

14. Polonia 103

14. Sudafrica 103

16. Belgio 78

17. Irlanda 69

18. Lituania 67

19. Spagna 66

19. Grecia 66

19. Nuova Zelanda 66

22. Israele 63

23. Cechia 57

24. Atleti Neutrali A 53

25. Svezia 49

26. Brasile 47

27. Svizzera 43

28. Austria 36

28. Romania 36

28. Tunisia 36

31. Portogallo 29

32. Turchia 27

33. Danimarca 26

34. Estonia 19

34. Singapore 19

36. Kyrgyzstan 15

37. Argentina 14

38. Bulgaria 13

39. Serbia 12

40. Finlandia 11

41. Norvegia 8

42. Namibia 7

42. Ucraina 7

44. Croazia 6

44. Uzbekistan 6

46. Cile 3

46. Egitto 3

46. Vietnam 3

49. Slovacchia 2

50. Hong Kong 1