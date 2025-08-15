MotoGP, si riparte dal Red Bull Ring. Marc Marquez vuole proseguire nel suo dominio, Bagnaia in cerca di sé

Mentre l’Italia sta festeggiando il Ferragosto, momento clou dell’estate, il Motomondiale fa il contrario e torna in azione proprio oggi, giorno di festa. Nel caso della classe regina, per esempio, dopo 3 weekend di assoluto riposo, si tornerà in pista in occasione del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025.

Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring, incastonato tra i monti della Stiria, e posizionato in mezzo ai paesi di Spielberg e Zeltweg, i piloti diranno addio alle vacanze estive, si rinfileranno i guanti e si riallacceranno i caschi per dare il via alla seconda parte della stagione. Sarà una lunga rincorsa di 10 gare che ci separano dal gran finale di Valencia.

Una stagione che, oggettivamente, avrà più da dirci riguardo chi insegue Marc Marquez rispetto a quello che farà il Cabroncito. Dopo il filotto di vittorie di giugno e luglio, infatti, il pilota spagnolo ha messo in ghiaccio il suo titolo, il nono della carriera ed il settimo nella classe regina, per cui ci sarà più attenzione e curiosità su quello che fanno gli altri. Da un Alex Marquez che proverà a difendere la sua piazza d’onore, passando per Jorge Martin che cercherà di riprendersi l’Aprilia, finendo con un Francesco Bagnaia ancora alla ricerca del giusto feeling con la sua Ducati GP25.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria della MotoGP scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, per passare poi alle consuete pre-qualifiche delle ore 15.00 (durata di 60 minuti) che andranno a definire la top10 che nella giornata di domani potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche. Marc Marquez vuole proseguire nel suo dominio. Qualcuno riuscirà ad opporsi, almeno al Red Bull Ring?