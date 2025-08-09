Meeting Sestriere 2025, derby azzurro tra Carraro e Di Lazzaro negli ostacoli. Al via Ceccarelli sui 100

Domani (domenica 10 agosto) si disputerà il meeting internazionale di Sestriere, valevole per la High Speed League 2025. L’evento andrà in scena sulla storica pista di atletica del Colle di Sestriere, la più alta del Vecchio Continente con i suoi 2035 metri di altitudine, che è stata recentemente rinnovata e omologata secondo gli standard europei e mondiali in vista di questo appuntamento.

In chiave azzurra spicca la presenza nei 100 metri del campione europeo indoor 2023 dei 60 Samuele Ceccarelli, ma ci saranno anche Oliver Mulas nei 110 ostacoli, la fresca campionessa italiana assoluta Elena Carraro ed Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli ed il trio in lizza per un posto nella 4×400 dei Mondiali di Tokyo formato da Lorenzo Benati, Davide Re e Matteo Raimondi.

A Sestriere sono attesi anche alcuni stranieri di alto profilo come il cingalese Yupun Abeykoon (9.96 di personale) sui 100, la neozelandese Zoe Hobbs e la lussemburghese Patrizia Van der Weken nella velocità femminile, la neerlandese Maakye Tjin-A-Lim e la francese Sasha Alessandrini nei 100 metri con barriere, il sudafricano Shuan Maswanganyi nei 200, la giamaicana Kimberly Williams nel triplo ed il finlandese Kristian Pulli nel lungo.