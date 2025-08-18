Lotta, Raul Caso sfiora la medaglia ai Mondiali U20. Nini ai ripescaggi per il bronzo

Va ufficialmente in archivio senza medaglie per l’Italia la seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di lotta olimpica 2025, in corso di svolgimento sulle materassine di Samokov (in Bulgaria). Quest’oggi sono stati assegnati i primi titoli della rassegna iridata giovanile nello stile libero maschile, con Raul Caso unico azzurro impegnato nel Final Block serale.

Il ventenne italiano, vice-campione europeo U20 in carica, si è fermato purtroppo ai piedi del podio nella categoria 74 kg attestandosi in quinta posizione dopo aver perso lo spareggio per il bronzo (combattendo con una vistosa fasciatura sulla testa) contro il kazako Dosszhan Kul Gaiyp per 6-3 al termine di un match abbastanza equilibrato.

Ieri Caso si era reso protagonista di un percorso esaltante nelle eliminatorie, battendo nell’ordine il messicano Andrew Barbosa, l’iraniano Mohammad Mamivand e l’indiano Parvinder Singh prima di cedere in semifinale al kirghizo Adilet Akylbekov per una questione di millimetri, vedendo svanire l’accesso alla finalissima e quindi anche alla certezza di una medaglia.

Riscontri positivi nel day-2 anche per Alessandro Nini, ammesso ai ripescaggi per il bronzo nei 65 kg dopo aver vinto due incontri e perso ai quarti di finale con lo statunitense Luke Stanich. Domani sarà anche il turno di Pasquale Liuzzi nelle eliminatorie dei 61 kg.