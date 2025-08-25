LIVE Cocciaretto-Putintseva, US Open 2025 in DIRETTA: esordio ostico contro la kazaka

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli US Open 2025 tra Elisabetta Cocciaretto e la kazaka Yulia Putintseva. Terzo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra che non è mai riuscita ad imporsi. La vincente della sfida troverà al secondo turno una tra la russa Anna Kalinskaya e la wild card americana Clervie Ngounoue.

Cocciaretto, ventiquattrenne anconetana, si presenta all’ultimo Slam stagionale da numero 87 WTA. La marchigiana in stagione ha raggiunto i quarti di finale sul cemento indoor di Cluj-Napoca e le semifinali sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Vincitrice del Challenger di Bastad l’azzurra vuole concludere un 2025 altalenante cercando di farsi notare già a partire dal Major americano.

Dal canto suo Putintseva, trentenne moscovita con passaporto kazako, arriva a New York a margine di ben sei sconfitte consecutive. Stagione finora da dimenticare per la coriacea kazaka, che pur aveva iniziato con le semifinali colte a Brisbane. Solida da fondo, Putintseva ama giocare scambi lunghi, cercando di concluderli con colpi ad effetto quali smorzate ed accelerazioni improvvise.

La sfida di primo turno degli US Open 2025 tra Elisabetta Cocciaretto e la kazaka Yulia Putintseva sarà il primo incontro dalle 17.00 sul Court n. 9.