LIVE Canoa velocità, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri per stupire

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2025. L’Idroscalo di Milano ospita una nuova sessione dedicata alle medaglie con la spedizione azzurra che vuole rimpinguare il bottino rappresentato finora da due medaglie d’argento. Tre le carte da giocare per gli italiani, che proveranno a stupire dinanzi al pubblico di casa.

Si partirà subito forte con la finalissima del C1 500 femminile. In acqua 2 Olympia Della Giustina cercherà di inserirsi nella lotta alle medaglie. A seguire sarà la volta di Lucrezia Zironi nell’ultimo atto del K1 500. Sul finire di programma sarà la volta di Amanda Embriaco, che si è qualificata alla finale del KL3 200 femminile. Da seguire con interesse le gare del C4 500 maschile e del C2 200 femminile, in entrambi i casi lo spettacolo sarà garantito.

Paracanoa protagonista nella parte centrale di giornata con le finali di VL2 200 e VL3 200 maschili, e KL2 femminile. Nessun azzurro presente infine nella gara per le medaglie del C1 1000 e K1 1000 maschile, eventi in cui l’Ungheria proverà a rafforzare la leadership nel medagliere. A due giornate dal termine i magiari guidano con 2 ori ed un argento, seguiti dagli atleti che concorrono sotto bandiera neutrale (2-0-3), e dalla Spagna (1-1-2).

La sessione pomeridiana dedicata alle finali della penultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2025 inizierà alle 14.34. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!