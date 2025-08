Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio di Ungheria con l’ennesima doppietta McLaren e, di pari passo, l’ennesima gara da dimenticare per la Ferrari. Charles Leclerc centra una splendida pole al sabato ma, la domenica, dopo aver condotto a lungo il GP viene abbandonato dalla macchina. Lewis Hamilton, invece, sembra sprofondato in una crisi senza via d’uscita. La scuderia di Maranello rischia di vivere una seconda parte di campionato con più polemiche che risultati. Pessimo viatico verso il 2026.